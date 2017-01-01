Ощадбанк прокомментировал дело о хищении $20 млн

Банк несколько лет пытается вернуть выведенные деньги в судебном порядке. Сам Березкин все обвинения отрицает.

НАБУ расследуют дело о выведению денег из Ощадбанка с мая 2016 года facebook.com/volodymyrgroysman

Государственный Ощадбанк содействует следствию по делу о хищении 20 миллионов долларов учреждения. В банке заявили, что пытались вернуть деньги в судебном порядке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы учреждения, опубликованном в среду, 24 октября.

Читай также: Вывод из госбанка $20 млн: появились подробности “Обращаем внимание на то, что объявление подозрений сотрудникам банка является процессуальным действием в рамках досудебного расследования, которое не дает никаких оснований для выводов о виновности указанных лиц“, - говорится в заявлении.

Отмечается, что детективы НАБУ расследуют дело с мая 2016 года - и с тех пор банк давал пояснения и запрашиваемые документы, чтобы посодействовать следствию. Кроме того, с 2015 года банк пытается вернуть деньги, предоставленные в кредит группе Креатив.

“В целом банком подано в суды общей юрисдикции 23 исковых заявления о взыскании задолженности с группы компаний Креатив и их поручителей – физических лиц Березкина Н.С. и Давыдова Ю.Г. Получено 11 судебных решения о взыскании задолженности с должников и поручителей в пользу Ощадбанка и таких, которые набрали законной силы, на общую сумму 212,7 млн. долл. США, 12,7 млн. евро и 255 млн. грн“, - отмечают в банке.

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Там обращают внимание, что в рамках следствия детективам НАБУ передавали выводы независимых экспертов о деятельности банка, в частности Государственной аудиторской службы, которая не выявила нарушений со стороны Ощадбанка по операциям, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро.

Сам нардеп от Воли народа Станислав Березкин, сына которого задержали по данному делу, заявляет о голословности обвинений. “Я сам в шоке, моя семья абсолютно непричастна“, - сказал нардеп Стране.

Березкин заявил, что не понимает сути претензии правоохранителей к его семье, и отметил - в настоящее время его близкие находятся рядом с ним, включая дочь Викторию.

Ранее сообщалось о том, что сын Авакова стал владельцев третьей квартиры в элитном доме.