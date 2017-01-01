В Amazon заявили о рекордной прибыли

Несмотря на увеличение прибыли, акции компании упали после обнародования прогноза продаж в праздничный сезон.

Компания Amazon, которая является крупнейшим интернет-ритейлером,в третьем квартале увеличила чистую прибыль до нового исторического максимума. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные компании.

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Так, в июле-сентябре чистая прибыль компании составила $2,883 млрд, или $5,75 в расчете на акцию, по сравнению с $256 млн, или $0,52 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Операционная прибыль повысилась до $3,7 млрд с $347 млн, выручка - до $56,576 млрд с $43,744 млрд годом ранее.

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Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании в минувшем квартале на уровне $3,08 на акцию при выручке в $57,1 млрд.

По прогнозу Amazon, в октябре-декабре продажи вырастут на 10-20% относительно прошлого года, в то время как за тот же период 2017 года они подскочили на 30%.

Ранее сообщалось о том, что в работе Амазон произошел сбой.