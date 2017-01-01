Выставка украинских дизайнеров и Happy Halloween на "Дарынке"

27-28 октября в Маркет-молле “Дарынок“ пройдет модный Fashion Weekend – выставка украинских дизайнеров, которая соберет лучших производителей Украины. Только на протяжении двух дней посетители смогут увидеть эксклюзивные коллекции, получить консультации от дизайнеров, ознакомится с новинками осеннего сезона и приобрести понравившуюся одежду. А в честь праздника Halloween гостей ожидает яркая тематическая программа развлечений и возможность сделать праздничный фейс-арт.

“Страшно“ насыщенную программу подготовил “Дарынок“ на эти выходные. Зажигательное шоу с огнем и сказочное крио-шоу с использованием жидкого азота, антрепризы по тематике Halloween и яркие представления “Ужастик“, “Конфета или жизнь“, “Тыквочка“ и другие. А еще мимы, фокусник, детский аква-грим, зона кривых зеркал и много музыки в живом исполнении.

Хотите праздничный мейк на Halloween? На “Дарынке“ возможно всё! Мастера воплотят даже самые безумные идеи и помогут перевоплотиться в вампира, зомби, героя из фильма ужасов или просто милого сказочного персонажа в зоне фейс-арт.

Столько всего, что нужно разложить по полочкам. Итак, в плане развлечений:

Суббота

10:00-20:00 – Выставка украинских дизайнеров (Зона Wi-Fi)

10:00-20:00 – Зона кривых зеркал (Вход №7)

13:00-17:00 – Фейс-арт для взрослых (Зона Wi-Fi)

13:00-14:00 – Театральное представление “Ужастик“ (Вход №6)

14:00-15:00 – Крио-шоу (Зона Wi-Fi)

15:00-16:00 – Шоу-представление “Конфета или жизнь“ (Сектор “Малеча“)

16:00-17:00 – Антрепризы по тематике Halloween (Вход №6)

Воскресенье

10:00-20:00 – Выставка украинских дизайнеров (Зона Wi-Fi)

10:00-20:00 – Зона кривых зеркал (Вход №7)

13:00-17:00 – Фейс-арт для взрослых (Зона Wi-Fi)

13:00-14:00 – Театральное представление “Тыквочка“ (Вход №6)

14:00-15:00 – Огненное шоу (Зона Wi-Fi)

15:00-16:00 – Цирк демонов (Сектор “Малеча“)

16:00-17:00 – Антрепризы по тематике Halloween (Вход №6)

Подробно ознакомиться со всеми активностями, расписанием и многим другим можно по телефону (044) 461 88 13, на сайте “Дарынка“ и странице в соцсети Facebook.