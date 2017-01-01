"Готово" больше не будет оформлять загранпаспорта

Государственный сервисный центр объявил о прекращении предоставления услуг из-за окончания аренды.

Сервис по оформлению документов "Готово" перестал оформлять загранпаспорта, ID-карты и справки об отсутствии судимостей. Об этом сообщается на сайте предприятия.

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В то же время, на госпредприятия указано, что в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днепре, Ровно, Луцке, Дубно и Сарнах стала доступна услуга выездного оформления загранпаспорта и ID-карты.

Тем временем Государственная аудиторская служба выявила финансовые нарушения при проверке целевого использования средств на строительство офиса "Готово" на 3,54 млн грн.

В частности, компания ТММ-Окна завысила стоимость работ по отделке фасада и цоколя здания на 118 тысяч гривен.

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Компания Сити-Строй Групп завысила объемы и стоимость электромонтажных работ на 21 тысяч гривен. Строительная компания Каупер завысила объемы выполнения работ по обустройству подвесных потолков на 41 тысяч гривен, БК Акме Строй - на 18 тысяч гривен.

"Ревизией установлены другие нарушения финансовой дисциплины (завышение в учете стоимости активов, завышение в учете кредиторской задолженности) на общую сумму 3,329 млн грн", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, сколько заработали министры Украины в октябре.