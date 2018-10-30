Нацбанк выиграл у Коломойского дел на миллиард

Центробанк отсудил почти миллиард гривен по 19 искам. Всего НБУ подал 148 исков почти на 10 миллиардов.

В НБУ заявили, что отсудили у Коломойского миллиард гривен wikipedia.org

Суды вынесли 19 решений в пользу Национального банка на общую сумму 947 млн грн в делах против бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского. Об этом написал начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук в колонке на сайте Экономической правды.

Читай также: ТОП-100 самых богатых украинцев: ежегодный рейтинг По его словам, четыре месяца назад НБУ подал 148 исков против Коломойского и связанных с ним 32 компаний на общую сумму около 10 млрд грн.

“Цель этих исков - заставить ответчиков выполнить взятые на себя обязательства. Задолго до вхождения государства в капитал ПриватБанка НБУ предоставлял кредиты рефинансирования финучреждению. Игорь Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, предоставил центральному банку персональную гарантию, что эти кредиты будут погашены. Кроме личного поручительства, Национальный банк по соответствующими договорам получил обеспечение от подконтрольных Коломойскому компаний“, - добавил он.

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Григорчук сообщил, что в обеспечение обязательств в НБУ передавались уже всем известные объекты: Буковель, Биола, самолеты МАУ, агротерминал, недвижимость по всей стране и другое движимое и недвижимое имущество.

“Поскольку на май 2018 года в ПриватБанке сформировалась просроченная задолженность перед НБУ на сумму около 10 млрд грн, Национальный банк получил законное право требовать погашения этого долга за счет, в том числе, имущества поручителей“, - сообщил представитель НБУ.

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