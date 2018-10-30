Суд отменил штраф Коболеву по делу о премиях

Взыскание было наложено за отказ отвечать на депутатский запрос относительно премий сотрудникам Нафтогаза.

С главы Нафтогаза сняли штраф в размере 1,7 тысяч гривен facebook.com/volodymyrgroysman

Главе НАК Нафтогаз Андрею Коболеву отменил штраф в размере 1,7 тыс. грн за отказ предоставить депутату Верховной Рады Сергею Власенко информацию с перечнем лиц, получивших премии за победу в Стокгольмском арбитраже над Газпромом. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает Лига.net со ссылкой на источник в суде.

Читай также: О деньгах МВФ и налогах. Интервью главы Минфина Отмечается, что в понедельник Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу адвоката, поданную в интересах Коболева, и отменил решение Шевченковского районного суда Киева о штрафе.

Также суд апелляционной инстанции постановил закрыть дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Коболев перевел 7,9 млн долларов от Газпрома маме в США. Председатель правления “Нафтогаз“ опасается ареста имущества.