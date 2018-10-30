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Суд отменил штраф Коболеву по делу о премиях

Комментариев: 2
Взыскание было наложено за отказ отвечать на депутатский запрос относительно премий сотрудникам Нафтогаза.
С главы Нафтогаза сняли штраф в размере 1,7 тысяч гривен
С главы Нафтогаза сняли штраф в размере 1,7 тысяч гривен
facebook.com/volodymyrgroysman

Главе НАК Нафтогаз Андрею Коболеву отменил штраф в размере 1,7 тыс. грн за отказ предоставить депутату Верховной Рады Сергею Власенко информацию с перечнем лиц, получивших премии за победу в Стокгольмском арбитраже над Газпромом. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает Лига.net со ссылкой на источник в суде.

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Отмечается, что в понедельник Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу адвоката, поданную в интересах Коболева, и отменил решение Шевченковского районного суда Киева о штрафе.

Также суд апелляционной инстанции постановил закрыть дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Коболев перевел 7,9 млн долларов от Газпрома маме в США. Председатель правления “Нафтогаз“ опасается ареста имущества.

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Теги: суд, Нафтогаз, премия, штраф, Андрей Коболев
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  30.10.2018, 11:30
Оценка:  +1
гость
У нас не суд, а отделение администрации Президента ! Пора это всем усвоить! А что касается этого поца Коболева, то это только в нашей дурке-стране такое возможно: деньги еще не получили, а премию уже растарабанили, забрав их у нищих пенсионеров , инвалидов, детей сирот !
Котофунтик    30.10.2018, 11:08
Оценка:  0
Котофунтик
Посмотрите в его честные-честные глаза))
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