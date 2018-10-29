В Британии запустят "пивной авиарейс"
Английская пивоваренная компания BrewDog запустит первый в истории “пивной рейс“. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает Beverage Daily.
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Отмечается, что пивной рейс стартует в начале 2019 года. Первый вылет самолета Boeing 767 запланирован на 21 февраля из лондонского аэропорта Станстед в аэропорт штат Огайо, США, где находится одна из пивоварен BrewDog и отель The DogHouse. На борту пассажиры смогут продегустировать специально приготовленное пиво.
“Наши пассажиры смогут поучаствовать в самой высокой в мире дегустации пива. Вкусовые рецепторы при перелете работают по-другому, поэтому наши пивовары изобрели пиво, которое будет вкуснее, когда пассажир употребляет его именно в небе, а не на земле“, - рассказали в компании.
Ранее пивоварня BrewDog анонсировала открытие первого в мире пивного отеля в 2019 году. Отель будет размещаться в штаб-квартире компании, предлагая посетителям 26 дизайнерских номеров. Каждую комнату оснастят водопроводным краном, из которого круглосуточно будет течь пиво.
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