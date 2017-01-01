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Газпром заявил о рекордной за пять лет прибыли

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В январе-сентябре компания заработала 395 млрд рублей, что является лучшим показателем с 2013 года.
Газпром нарастил прибыль до максимума за пять лет
Газпром нарастил прибыль до максимума за пять лет
depositphotos.com

Российский Газпром за девять месяцев 2018 года получил чистую прибыль в размере 395 млрд рублей, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на отчет компании.

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Отмечается, что это максимальный результат за последние пять лет (в 2013 году прибыль была 466,6 млрд руб.). Убыток за период с января по сентябрь составил 9,2 млрд руб.

Величина прироста стоимости активов компании за квартал равна размеру чистой прибыли, утверждает издание.

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По данным СПАРК-Интерфакс, стоимость активов Газпрома выросла с 10,418 трлн руб. в июне до 10,529 трлн руб. в сентябре. Соответственно, чистая прибыль в третьем квартале составила 111 млрд руб. Таким образом за девять месяцев компания заработала 395 млрд руб.

Ранее Газпром увеличил поставки газа на Донбасс.

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Теги: газ, Газпром, прибыль, доходы
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Источник: korrespondent.net

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