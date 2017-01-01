Ежемесячная аудитория Facebook превысила два миллиарда человек

По сравнению с третьим кварталом 2017 года этот показатель увеличился на 10%.

Число пользователей Facebook по всему миру превысило 2,27 млрд человек. Об этом свидетельствует опубликованная во вторник корпоративная отчетность за третий квартал компании, которой принадлежит одноименная социальная сеть.

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Как следует из документов, по сравнению с третьим кварталом 2017 года указанный показатель увеличился на 10%. Речь идет о тех, кто заходит в соцсеть не реже одного раза в месяц. При этом, в сентябре не менее 1,49 млрд человек хотя бы один раз в день пользовались Facebook. Данный показатель вырос на 9% по сравнению с оценками за прошлогодний отчетный период.

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В компании также заострили внимание на том, что, по ее данным, в мире свыше 2,6 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов. В этот список включены помимо Facebook соцсеть Instagram, а также приложения для мгновенного обмена сообщениями Messenger и WhatsApp. Тех, кто делает это хотя бы один раз в день, по данным Facebook, более 2 млрд.

Ранее сообщалось о том, что Фейсбук запускает альтернативу Ютуб.