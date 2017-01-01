Ежемесячная аудитория Facebook превысила два миллиарда человек
Число пользователей Facebook по всему миру превысило 2,27 млрд человек. Об этом свидетельствует опубликованная во вторник корпоративная отчетность за третий квартал компании, которой принадлежит одноименная социальная сеть.
Читай также: Facebook изменит дизайн приложения Messenger
Как следует из документов, по сравнению с третьим кварталом 2017 года указанный показатель увеличился на 10%. Речь идет о тех, кто заходит в соцсеть не реже одного раза в месяц. При этом, в сентябре не менее 1,49 млрд человек хотя бы один раз в день пользовались Facebook. Данный показатель вырос на 9% по сравнению с оценками за прошлогодний отчетный период.
Читай также: Twitter и Facebook признали, что не были готовы к борьбе с пропагандой
В компании также заострили внимание на том, что, по ее данным, в мире свыше 2,6 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов. В этот список включены помимо Facebook соцсеть Instagram, а также приложения для мгновенного обмена сообщениями Messenger и WhatsApp. Тех, кто делает это хотя бы один раз в день, по данным Facebook, более 2 млрд.
Ранее сообщалось о том, что Фейсбук запускает альтернативу Ютуб.
Полная версия правил