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Нацбанк отозвал лицензии у двух банков

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Национальный банк Украины отозвал лицензии у банка Центр и ВиЭс Банка в связи с их реорганизацией.
Глава НБУ Яков Смолий
Глава НБУ Яков Смолий
flickr.com

Национальный банк Украины отозвал банковские лицензии и генеральные лицензии на осуществление валютных операций у банка Центр и ВиЭс Банка. Об этом во вторник, 30 октября, сообщается на сайте НБУ.

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Соответствующие решения приняты в связи с реорганизацией банков путем присоединения к другим финучреждениям: банка Центр к МТБ Банку, ВиЭс Банка к ТАСкомбанку.

В НБУ отметили, что реорганизация проведена по упрощенной процедуре в соответствии с требованиями закона Украины Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков.

Ранее сообщалось о том, что НБУ дал прогноз по трудовой миграции на 2019 год.

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Теги: банки, банк, лицензия, НБУ, Нацбанк, реорганизация
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