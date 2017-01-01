Нацбанк отозвал лицензии у двух банков

Национальный банк Украины отозвал лицензии у банка Центр и ВиЭс Банка в связи с их реорганизацией.

Национальный банк Украины отозвал банковские лицензии и генеральные лицензии на осуществление валютных операций у банка Центр и ВиЭс Банка. Об этом во вторник, 30 октября, сообщается на сайте НБУ.

Читай также: Нацбанк выиграл у Коломойского дел на миллиард

Соответствующие решения приняты в связи с реорганизацией банков путем присоединения к другим финучреждениям: банка Центр к МТБ Банку, ВиЭс Банка к ТАСкомбанку.

В НБУ отметили, что реорганизация проведена по упрощенной процедуре в соответствии с требованиями закона Украины Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков.

Ранее сообщалось о том, что НБУ дал прогноз по трудовой миграции на 2019 год.