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Укрзализныцю проверят из-за повышения тарифов

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В компании проведут аудит из-за повышения тарифов и ряда скандальных закупок и тендеров.
Счетная палата проведет аудит в Укрзализныце
Счетная палата проведет аудит в Укрзализныце
wikipedia.org

Счетная палата планирует провести аудит в Укрзализныце. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает в среду, 31 октября, пресс-служба ведомства.

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"Только в этом году Укрзализныця вдвое повысила цены на билеты для людей, но качество сервиса, к сожалению, существенно не улучшилось. В то же время, вокруг Укрзализныци постоянно разворачиваются скандалы и обвинения в злоупотреблениях не прекращаются", – сказал Пацкан.

Он отметил, что у украинцев в последнее время возникает очень много вопросов и замечаний к работе компании.

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"Закупка угля по завышенным ценам, значительные затраты на SMM-услуги, заоблачные суммы на сувенирную продукцию. В Счетной палате, после обновления ее состава, уже поднимался вопрос о необходимости проведения аудита в Укрзализныце. Учитывая, что нынешний план аудитов уже утвержден и до конца года остается мало времени, обсуждается возможность проверки этого общества в следующем году", – отметил Пацкан.

Председатель Счетной палаты добавил, провести аудит эффективности управления со стороны Укрзализныци просит также Мининфраструктуры.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця закупит по тендеру сладости Roshen.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: Укрзалізниця, аудит, Укрзализныця, Счетная палата, повышение тарифов
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  31.10.2018, 14:00
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Ну проверят, скажут все обоснованно. Яценюк когда-то проводил аудит по повышению тарифов на газ. Решения не увилел никто, кроме кабмина.
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