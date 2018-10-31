Укрзализныцю проверят из-за повышения тарифов

В компании проведут аудит из-за повышения тарифов и ряда скандальных закупок и тендеров.

Счетная палата планирует провести аудит в Укрзализныце. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает в среду, 31 октября, пресс-служба ведомства.

Читай также: Укрзализныця назвала первые успехи нового Бескидского тоннеля "Только в этом году Укрзализныця вдвое повысила цены на билеты для людей, но качество сервиса, к сожалению, существенно не улучшилось. В то же время, вокруг Укрзализныци постоянно разворачиваются скандалы и обвинения в злоупотреблениях не прекращаются", – сказал Пацкан.

Он отметил, что у украинцев в последнее время возникает очень много вопросов и замечаний к работе компании.

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"Закупка угля по завышенным ценам, значительные затраты на SMM-услуги, заоблачные суммы на сувенирную продукцию. В Счетной палате, после обновления ее состава, уже поднимался вопрос о необходимости проведения аудита в Укрзализныце. Учитывая, что нынешний план аудитов уже утвержден и до конца года остается мало времени, обсуждается возможность проверки этого общества в следующем году", – отметил Пацкан.



Председатель Счетной палаты добавил, провести аудит эффективности управления со стороны Укрзализныци просит также Мининфраструктуры.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця закупит по тендеру сладости Roshen.