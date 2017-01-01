Укрнафта увеличила чистую прибыль вчетверо

Чистый доход компании возрос на 35,8% - до 27,54 млрд грн, валовая прибыль - на 71,9%, до 15,769 млрд грн.

ПАО Укрнафта в январе-сентябре 2018 года увеличила чистую прибыль в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 4,726 млрд грн. Об этом в среду, 31 октября, пишет Интерфакс.

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Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход возрос на 35,8% (на 7,135 млрд грн) - до 27,54 млрд грн, валовая прибыль - на 71,9% (на 6,596 млрд грн), до 15,769 млрд грн.

В январе-сентябре 2018 года Укрнафта реализовала 1,93 млн тонн нефти с конденсатом на 15,135 млрд грн, 291 млн куб. м природного газа на 2,219 млрд грн, 258,9 тысяч тонн нефтепродуктов на 7,193 млрд грн, а также другую продукцию (удобрения, азотные соединения, сжиженный газ и др.) - на 2,507 млрд грн.

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Согласно отчету, просроченный налоговый долг компании на 30 сентября 2018 года составил 10,4 млрд грн. За девять месяцев Укрнафта выплатила налоги на 11,6 млрд грн, включая 1,1 млрд грн налогового долга.

Ранее сообщалось о том, что в Украине подорожал автогаз.