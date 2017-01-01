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Угля на Луганской ТЭС хватит на четверо суток

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ТЭС является единственным производителем электроэнергии в области, от которого зависит наличие света и тепла в домах миллиона потребителей.
Сегодня днем Луганская ТЭС работала двумя энергоблоками
Сегодня днем Луганская ТЭС работала двумя энергоблоками
wikipedia.org

Запасы угля на Луганской ТЭС (ДТЭК Востокэнерго) составляют семь тысяч тонн, чего хватит на четверо суток работы. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК в среду, 31 октября.

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В компании напоминают, что Луганская ТЭС является единственным производителем электроэнергии в области, от которого зависит наличие света и тепла в домах миллиона потребителей.

Поставки угля на ТЭС с апреля 2017 года осуществлялись с актива ДТЭК в РФ – шахтоуправление Обуховская (Ростовская обл.), так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. С октября текущего года Российская железная дорога не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки угля.

По состоянию на полдень 31 октября Луганская ТЭС работала двумя энергоблоками и несла нагрузку в 270 МВт.

Ранее сообщалось о том, что Украина снизила добычу угля.

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Теги: Россия, Украина-Россия, Угольная промышленность, электроэнергия, Луганская область, уголь, ЛНР, Луганская ТЭС, ЛНР новости
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Источник: korrespondent.net

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