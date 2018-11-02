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Укрпочта ожидает крах без денег на доставку пенсий

Комментариев: 2
Если из бюджете не профинансируют доставку пенсий, то нечем будет платить зарплаты и придется закрывать отделения, говорят в компании.
Укрпочта просит дофинансировать доставку пенсий из бюджета
Укрпочта просит дофинансировать доставку пенсий из бюджета
flickr.com

Глава Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что предприятие исчерпало все финансовые резервы и не сможет выплачивать зарплаты сотрудникам в случае, если тариф на доставку пенсий не будет изменен. Об этом он заявил в четверг, 1 ноября, сообщает Интерфакс-Украина.

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"Укрпочта использовала все резервы, какие у нее были. Если не принять очень быстро меры для исправления ситуации, то у нас не хватит денег для выплаты заработной платы работникам, в частности, почтальонам и операторам. Это значит, что они не понесут пенсии и почту. Резервы, которые имелись в Укрпочте - использованы", - подчеркнул он.

По словам главы компании, решение вопроса с тарифами Укрпочты имело бы позитивный финансовый результат в размере 490 млн грн. "К сожалению, имеем минус более 500 млн грн убытка", - сказал Смелянский.

Как сообщает Радио Свобода, в Укрпочте отметили, что в госбюджете 2019 года правительству нужно предусмотреть 1,2 млрд гривен затрат по существующему тарифу для доставки пенсий. 

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Смелянский также добавил, что Укрпочта готовит план мероприятий, и "если этого не произойдет - для этого нужно закрыть около 7 тысяч сельских отделений".

"Если до 1 декабря будет решен вопрос и предусмотрены средства по тарифам 0,79% (город) 1,56% (село), то все пенсионеры получат пенсии вовремя в 2019 году", - сказал Смелянский.

Гендиректор Укрпочты отметил, что у него была встреча с президентом в понедельник, 29 октября. Он добавил, что есть надежда, что вопрос будет решен в ближайшее время.

Кроме того, Смелянский рассказал, что Укрпочта запустила программу по сокращению административно-управленческого персонала на 30%. 

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"Это 30% фонда оплаты труда административно-управленческого персонала. И это не топ-менеджмент. Административно-управленческим персоналом считаются и бухгалтера, и айтишники, и другие. А потому да, это 30% фонда оплаты труда непроизводственного персонала", - подчеркнул он.

По словам Смелянского, у компании все еще есть месяц, который позволяет дождаться согласования нового тарифа по доставке пенсий, что позволит не реализовывать все запланированные сокращения.

Ранее сообщалось о том, что Укрпочта грозила прекратить доставку пенсий.

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Теги: зарплаты, пенсия, пенсии, финансирование, Укрпочта
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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realпупик    02.11.2018, 12:47
Оценка:  0
realпупик
Записываем в длинный список "перемог" кастрюлеголовых
Котофунтик    02.11.2018, 12:14
Оценка:  0
Котофунтик
Фантазия.Доставка почтальонами.Газет почти не выписывают,то хоть к пенсионерам зайдут.Всё равно явно меньше работы у них,чем раньше.Сделайте короткую рабочую неделю.Кто то и за полставки работать пойдёт.Или округа обслуживания увеличьте,всё равно нагрузка небольшая.
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