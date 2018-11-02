В Украине упал спрос на новые автомобили

Наибольшей популярностью у украинцев в октябре пользовалась Renault. Однако продажи этой марки также упали по сравнению с прошлым годом.

В октябре спрос на новые легковые автомобили снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В минувшем месяце в Украине было продано всего 7214 новых автомобилей, сообщает ассоциация Укравтопром.

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Первое место на рынке заняла японская марка Toyota. В октябре 897 новых Тойот пополнили легковой автопарк страны. Однако, это на 8% меньше, чем в октябре прошлого года.

На втором месте по количеству регистраций новых машин оказалась Renault – 804 единицы. Относительно октября 2017 года реализация легковых Рено в Украине выросла на 21%.

Третье место занял Nissan - в активе этой японской марки 606 реализованных авто, что в 1,8 раза больше чем годом ранее.

Четвертую строчку в рейтинге заняла Skoda – 539 новых авто (+1,5%).

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Замыкает пятерку лидеров KIA, октябрьский результат которой вырос на 41%. Предпочтение автомобилям этой марки в прошлом месяце отдали 522 автомобилиста.

Также в ТОП-10 рынка новых легковых автомобилей в октябре вошли:

Volkswagen – 454 шт. (-43%); Hyundai – 419 шт. (+3%); Ford – 310 шт. (-1%); Mazda – 262 шт. (+7%); Mercedes-Benz – 246 шт. (+6%).

Бестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage. В октябре эту модель KIA приобрели 411 украинцев.

Ранее сообщалось о том, сколько стоят самые "ходовые" евробляхи.