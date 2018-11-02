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"Деньги не пахнут": Британка заработала 100 тыс фунтов, продавая свои грязные носки

Комментариев: 2
Основные покупатели девушки – фетишисты.
Британка заработала 100 тыс фунтов на продаже грязных носков
Британка заработала 100 тыс фунтов на продаже грязных носков
depositphotos.com

Необычная торговля 33-летней жительницы Британии Рокси Сайкс принесла ей 100 тысяч фунтов за год, это примерно 3,6 миллиона гривен.

Об этом сообщает Сегодня.

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История продаж Рокси началась с маленького комплимента коллеги по работе ее ногам. Сотрудница также посоветовала завести ей личный блог в Instagram.

“Когда у меня появились тысячи подписчиков и сообщения о продаже использованных вещей, я поняла, что могу на этом зарабатывать. Я не показывала свое лицо или что-либо другое сначала“, – поделилась Рокси Сайкс.

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После того как за первый месяц она продала грязные носки и обувь на 8 тыс фунтов (приблизительно 292 тыс гривен), она решила, что никогда не прекратит свой бизнес и открыла личный сайт в интернете.

Ее товары и услуги имеют свою цену. Носки, которые она носила целый день стоят 20 фунтов (729 гривен), двухмесячная обувь стоит 200 фунтов (7 290 грн), а если кто-то хочет взглянуть на видео как она шевелит пальцами, то должен заплатить 100 фунтов (3 645 гривен).

Кроме этого, она открыла свою школу обучения фетиш-моделей.

Ранее сообщалось, как заработать миллион при помощи Instagram или YouTube.

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Теги: частный бизнес, как зарабатывали миллиардеры, как заработать, работа в сети, работа в интернете, продажа, продажи, как заработать миллион
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Комментариев (2)
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Котофунтик    02.11.2018, 12:18
Оценка:  0
Котофунтик
А трусы,извиняюсь,продавать не пробовала)))
гость  (аноним)  02.11.2018, 12:08
Оценка:  +1
гость
Ёб..ть там Европу паяет)) Гройсман минималки хватает только на видео где шевелят пальцами)))
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