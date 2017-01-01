Госбанки заработали 6,3 млрд гривен с начала года
За три квартала 2018 года четыре гоударственных банка получили прибыль в 6,298 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
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Согласно данным финансовой отчетности, ПриватБанк за девять месяцев получил прибыль в 5,093 млрд грн, Укргазбанк - 425 млн грн, Укрэксимбанк - 706 млн грн и Ощадбанк - 74 млн грн.
Чистые активы госбанков на 1 октября достигли 735,043 млрд грн, что составляет 54% от банковской системы Украины.
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По данным Минфина, еще 31% активов банковской системы занимают банки с иностранным капиталом, 15% банки с частным украинским капиталом.
В Минфине также сообщили, что доля национализированного ПриватБанка составляет 20% в активах банков и 35% в депозитах физических лиц.
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