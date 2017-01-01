Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Госбанки заработали 6,3 млрд гривен с начала года

Комментариев: 0
Большую часть прибыли получил национализированный ПриватБанк, остальные банки заработали чуть больше миллиарда на троих.
Укрэксимбанк стал вторым по прибыльности госбанком
Укрэксимбанк стал вторым по прибыльности госбанком
depositphotos.com

За три квартала 2018 года четыре гоударственных банка получили прибыль в 6,298 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Читай также: Нацбанк ухудшил прогноз по золотовалютным резервам

Согласно данным финансовой отчетности, ПриватБанк за девять месяцев получил прибыль в 5,093 млрд грн, Укргазбанк - 425 млн грн, Укрэксимбанк - 706 млн грн и Ощадбанк - 74 млн грн.

Чистые активы госбанков на 1 октября достигли 735,043 млрд грн, что составляет 54% от банковской системы Украины.

Читай также: В Украине до конца года закроется один банк

По данным Минфина, еще 31% активов банковской системы занимают банки с иностранным капиталом, 15% банки с частным украинским капиталом.

В Минфине также сообщили, что доля национализированного ПриватБанка составляет 20% в активах банков и 35% в депозитах физических лиц.

Ранее сообщалось о том, что ждет пенсионеров в селе, если отменят доставку пенсий на дом.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: банки, Минфин, банки Украины, ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь