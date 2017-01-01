Госбанки заработали 6,3 млрд гривен с начала года

Большую часть прибыли получил национализированный ПриватБанк, остальные банки заработали чуть больше миллиарда на троих.

Укрэксимбанк стал вторым по прибыльности госбанком depositphotos.com

За три квартала 2018 года четыре гоударственных банка получили прибыль в 6,298 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Читай также: Нацбанк ухудшил прогноз по золотовалютным резервам Согласно данным финансовой отчетности, ПриватБанк за девять месяцев получил прибыль в 5,093 млрд грн, Укргазбанк - 425 млн грн, Укрэксимбанк - 706 млн грн и Ощадбанк - 74 млн грн.

Чистые активы госбанков на 1 октября достигли 735,043 млрд грн, что составляет 54% от банковской системы Украины.

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По данным Минфина, еще 31% активов банковской системы занимают банки с иностранным капиталом, 15% банки с частным украинским капиталом.

В Минфине также сообщили, что доля национализированного ПриватБанка составляет 20% в активах банков и 35% в депозитах физических лиц.

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