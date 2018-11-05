Укргаздобыча назовет буровые в честь Ивана Мазепы и Степана Бандеры

Всего в списке имена десяти выдающихся украинцев, которые в разные исторические эпохи боролись за Украину.

Укргаздобыча назовет новые буровые станки в честь исторических деятелей, которые в разные времена боролись за независимость Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что для избрания названий был проведен конкурс среди сотрудников.

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“Петр Сагайдачный, Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий, Король Даниил, Иван Сирко, Олекса Довбуш, Иван Гонта, Степан Бандера, Святослав Хоробрый, Максим Зализняк даже и не думали, что в XXI веке будут продолжать борьбу за независимость нашей страны“, - отмечается в сообщении.

Как отметили в компании, восемь новых буровых станков должны поступить в “Укргаздобычу“ до конца 2018 года.

Ранее сообщалось о рекордной добыче газа.