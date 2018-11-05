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Укргаздобыча назовет буровые в честь Ивана Мазепы и Степана Бандеры

Комментариев: 2
Всего в списке имена десяти выдающихся украинцев, которые в разные исторические эпохи боролись за Украину.
Новые буровые назовут в честь выдающихся украинцев
Новые буровые назовут в честь выдающихся украинцев
facebook.com/Ukrgasvydobuvannya

Укргаздобыча назовет новые буровые станки в честь исторических деятелей, которые в разные времена боролись за независимость Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что для избрания названий был проведен конкурс среди сотрудников.

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“Петр Сагайдачный, Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий, Король Даниил, Иван Сирко, Олекса Довбуш, Иван Гонта, Степан Бандера, Святослав Хоробрый, Максим Зализняк даже и не думали, что в XXI веке будут продолжать борьбу за независимость нашей страны“, - отмечается в сообщении.

Как отметили в компании, восемь новых буровых станков должны поступить в “Укргаздобычу“ до конца 2018 года.

Ранее сообщалось о рекордной добыче газа.

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Теги: история, газ, название, бурова установка, Укргаздобыча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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realпупик    05.11.2018, 13:05
Оценка:  0
realпупик
что там по боде хмельницкому и договоре 1654 года ?
гость  (аноним)  05.11.2018, 12:08
Оценка:  +3
гость
А кто ж тогда подписывал договор с Екатериной?? И за что (боролся) Довбуш?
гость  (аноним)  05.11.2018, 12:07
Оценка:  +3
гость
Особенно Иван Мазепа боролся за независимость Украины вместе с королем Швеции
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