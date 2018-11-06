Нафтогаз "добавил" к долгу Газпрома $400 миллионов

Исковые требования Нафтогаза по одному из арбитражных дел превысили 12 миллиардов долларов.

За четыре месяца претензии Нафтогаза Украины к российскому Газпрому по новым искам в Стокгольмском арбитраже увеличились с $11,6 млрд до свыше $12 млрд. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщил главный исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.

Читай также: Укргаздобыча назовет буровые в честь Ивана Мазепы и Степана Бандеры "Наши исковые требования уже превышают $12 млрд. Возможно, мы выиграем не все, но если не будет измены в Украине, мы выиграем значительные суммы", - написал он.

Витренко отметил, что ранее почти никто, включая рейтинговые агентства, не верил в выигрыш НАК первых судебных разбирательств с Газпромом, но компания смогла добиться положительного для себя результата.

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"Если не будет измены в Украине, мы выиграем и сейчас. Мы взыщем с Газпрома все деньги по прошлым решениям арбитража. Мы уже взыскали $2,1 млрд в виде газа и $18 млн деньгами. Оставшиеся $2,6 млрд мы тоже взыщем", - добавил он.

Ранее сообщалось о том, что суд отменил штраф Коболеву.