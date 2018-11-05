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Facebook отказался продвигать видео Трампа о мигрантах

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Предвыборный ролик в поддержку республиканской партии раскритиковали многие американские телеканалы.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Getty Images

Социальная сеть Facebook запретила платное распространение предвыборного ролика президента США Дональда Трампа о “караване мигрантов“, идущем к южной границе Штатов. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на официального представителя компании.

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В соцсети заявили, что данное видео нарушает правила размещения рекламы в Facebook.

“Несмотря на то, что этот ролик можно запостить на Facebook, он не может получить платного распространения“, - подчеркнули в компании.

Ролик длительностью 30-секунд предупреждают американцев о “вторжении“ 7000 мигрантов.

“Остановите караван. Голосуйте за республиканцев. Я Дональд Трамп, и я поддерживаю это сообщение“, - говорится в видео.

Телеканалы CNN, NBC и Fox News также отказались от показа данного ролика.

Ранее сообщалось о том, что США продлили эмбарго.

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Теги: США, видео, Мексика, Facebook, выборы в США, мигранты, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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