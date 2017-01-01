Нацбанк заявил о проблемах у ВТБ-Банка

так как доля указанного финучреждения составляет всего 0,6% чистых активов платежеспособных банков страны.

"Дочку" ВТБ в Украине могут вскоре признать неплатежеспособным facebook.com/vtb.ua

Проблема с ликвидностью в ВТБ Банке, принадлежащем российскому государственному Внешторгбанку, не влияет на стабильность банковского сектора Украины. Об этом говорится в комментарии Национального банка, который подтвердил снижение объема ликвидности в ВТБ Банке.

Читай также: Нацбанк утилизировал банкнот на 34 млрд гривен По информации регулятора, снижение ликвидности происходило в процессе свертывания деятельности банка в Украине уже длительное время и усугубилось решением Апелляционного суда Киева от 5 сентября о блокировании активов финучреждения.

В НБУ пояснили, что это решение фактически лишило банк возможности пополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов.

"5 ноября банк был вынужден ввести превентивные ограничительные меры, направленные на сдерживание оттока средств клиентов: введены комиссии и лимиты на снятие наличных", - говорится в сообщении.

Нацбанк подчеркнул, что осуществляет усиленный мониторинг ситуации и при необходимости примет меры в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством.

Читай также: В НБУ назвали риски для роста инфляции Как пишет журналист Александр Дубинский в Facebook, банк вскоре могут признать неплатежеспособным.

"У ВТБ-банк Украина стали все клиентские платежи. Банк деньги не выпускает. Острый кризис ликвидности и, по сути, неплатежеспособность. По закону О банках до конца недели НБУ должен отправить ВТБ в Фонд гарантирования вкладов, и по моим данным, это 99% вероятность развития событий", - пишет он.

По словам Дубинского, Нацбанк позволяет обанкротить филиалы российских банков, на акции которых наложили арест по иску группы Приват. "ВТБ только первая ласточка. Вслед за ним аналогичные действия ожидают Сбербанк и ПИБ", - утверждает журналист.

Ранее сообщалось о том, что рост экономики начал замедляться.