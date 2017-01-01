Что значит для украинцев масштабный переход на безнал - СМИ

В Минэкономразвития разрабатывается проект о переводе бизнеса на безналичный расчет.

Новое постановление Кабинета Министров планируется привести в действие уже с 2019 года. Постановление обяжет предпринимателей предоставить возможность клиентам расплачиваться картой, хотя не запрещает оплачивать наличкой.

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Об этом сообщает UBR.

Теперь практически все сферы бизнеса обязаны будут обеспечить клиента возможностью оплатить продукты или услуги с помощью платежных устройств, через электронные платежные сервисы, а также с использованием электронных платежных средств (перевод с карты на карту, интернет-банкинг и с помощью мобильны устройств).

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Проект находится на рассмотрении и доработке, потому возможны изменения. Особенные вопросы вызывает пункт об осуществлении платежа на личные карты и счета предпринимателя.

Кто будет обязан перейти на безнал UBR.ua

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“Допустим, вы пришли в автосалон или цветочный магазин. Там вам должны будут дать реквизиты счета и отправить платить через банк. Думаю, это не совсем cashless. Второе, нигде в мире нет перевода с карты физлица на карту юрлица или физлица-предпринимателя. На практике это может значить следующее: вы приходите в ресторан или кафе, которое работает как ФЛП второй группы с лимитом в 5 млн грн. Допустим, они к этому лимиту уже подобрались, и владелец ФЛП говорит официантам принимать платежи на свои личные карты. Фактически, именно это сейчас написано в тексте проекта. Это может породить некоторые манипуляции со стороны бизнеса“, — прокомментировал Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА.

Александр уверяет, что эти формулировки будут удалены из документа, но еще два пункта остаются под вопросом.

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Еще одна проблемная зона – это отсутствие кассовых аппаратов. Предприниматели не хотят его видеть ни в каком случае из-за штрафов за нарушение его использования. Работают они через квитанции в банке или только по безналу.

“Если не урегулировать вопрос со статусом чека POS-терминала, как документа, который достаточен для подтверждения движения товара, и может быть использован в разборках между потребителем и продавцом в рамках защиты прав потребителя. То во многих случаях предпринимателей заставят потратиться на кассовый аппарат, чего делать они категорически не хотят“, — рассказал Карпов.

Данный проект предлагает рассчитываться не только с помощью наиболее распространенных систем POS-терминалов и карточками, но также и с помощью QR-кодов.

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“Проект постановления также предусматривает возможность рассчитываться и с помощью альтернативных технологий. Например, сейчас на этапе внедрения находятся международные платежные системы, решения на базе QR-кодов, когда люди могут рассчитаться, считав его смартфоном, или использовать интернет-банкинг, или ресурсы P2P переводов. Все решения могут использоваться. Освоить их должен будет и мелкий бизнес, в том числе, цветочные, булочные, киоски и пр. Если такой возможности покупателю не предоставят, во время проверок бизнес нарвется на штраф“, — уточнил Евгений Веремийченко, координатор комитета электронных платежей Европейской Бизнес Ассоциации.

Постановление направлено на вывод частей бизнеса из тени, в список которых входят и интернет-магазины.

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“Как правило, оплата покупок в сети происходит с помощью финансовых посредников — платежных систем. Сейчас такие переводы могут быть деперсонифицированны, почти анонимными. Принятие же этого постановления поможет лучше отслеживать такие транзакции, заставит вводить покупателей необходимые данные. Некоторые системы уже их запрашивают. Иными словами, проект направлен на тщательную фискализацию всех расчетов. А интернет-площадки обяжут отсылать покупателям чеки, хотя бы электронные. А если оплата идет курьеру, то у него должен быть с собой либо терминал, либо другой доступный способ провести проплату“, — рассказала Александра Томашевская, гендиректор компании “Е.С.Консалтинг“.

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