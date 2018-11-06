Укргаздобыча не в состоянии существенно наращивать добычу газа без увеличения ресурсной базы.

Дочерняя компания НАК Нафтогаз Украины Укргаздобыча снизила прогноз добычи газа в этом году до 15,5 миллиарда кубометров с 16,5 миллиарда кубометров газа. Прогноз пересмотрен из-за отсутствия новых лицензий на разработку недр, сообщил глава компании Олег Прохоренко.

Читай также: Укргаздобыча назовет буровые в честь Ивана Мазепы и Степана Бандеры “На этот год изначально планировалось добыть 16,5 миллиарда кубометров газа. К сожалению, этот показатель не будет выполнен. Поэтому мы говорим о 15,5 миллиарда кубометров газа“, - отметил Прохоренко на пресс-конференции во вторник, 6 ноября.

Он подчеркнул, что, разрабатывая программу увеличения добычи газа до 20 миллиардов кубометров к 2020 году, компания рассчитывала получить в течение 2016-2018 годах 60 лицензий на разработку новых месторождений, а получила менее 20.

Кроме того Укргаздобыча не в состоянии существенно наращивать добычу газа без увеличения ресурсной базы, так как месторождения компании уже истощены на более 70%.

Ранее Нафтогаз заявил о рекордном уровне добычи газа.