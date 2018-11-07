Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Nord Stream-2 заявили, что построили более 200 км газопровода

Комментариев: 3
Трубоукладочное судно Castoro Dieci уже завершило свой объем работ в Грайфсвальдском заливе в Германии.
Судно Solitaire укладывает газопровод Северный поток-2 в Финском заливе
Судно Solitaire укладывает газопровод Северный поток-2 в Финском заливе
depositphotos.com

Более 200 километров морской части газопровода Северный поток-2 уже построено. Об этом  сообщает компания-оператор трубопровода Nord Stream-2 AG.

Читай также: Нафтогаз начал поставки газа Киевтеплоэнерго

"Проект Северный поток-2 реализуется в полном соответствии с графиком. На сегодняшний день на дно Балтийского моря уже уложено более 200 километров газопровода. Для завершения проекта в срок одновременно задействовано около 20 судов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что трубоукладочное судно Castoro Dieci уже завершило свой объем работ в Грайфсвальдском заливе в Германии. Судно Audacia продолжает укладку газопровода в территориальных водах Германии. А судно Solitaire ведет работы в исключительной экономической зоне Финляндии.

Читай также: Нафтогаз взыскал деньги с Газпрома в счет долга

Все 200 тысяч стальных труб были доставлены с трубопрокатных заводов на два завода по обетонированию, где уже 72% труб получили необходимое утяжеляющее бетонное покрытие. Готовые трубы доставляются из логистических центров на трубоукладочные суда в круглосуточном режиме, – добавили в компании.

Ранее была названа стоимость проекта Северный поток-2.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: судно, корабли, строительство, труба, Трубы, Северный поток, газопровод
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  07.11.2018, 12:31
Оценка:  0
гость
А может того, по старинке, как с крымским мостом - все это фэйк и мультики от мосфильма?
Кстати о фильмах - рекомендую посмотреть "Обратная сторона Луны-2", на многие размышления наводит...
А что там с новейшими Боингами 737 ваших любимых пиндов - тяжелее воздуха оказались?
Это как F104-вдоводел.
Tratarog    07.11.2018, 12:08
Оценка:  +1
Tratarog
Читаєш такі новини і розумієш, що в Європі ніхто не знає, що Україна понад усе(((
Pivkov3    07.11.2018, 12:12
Оценка:  0
Pivkov3
то є так
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь