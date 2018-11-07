В Nord Stream-2 заявили, что построили более 200 км газопровода

Трубоукладочное судно Castoro Dieci уже завершило свой объем работ в Грайфсвальдском заливе в Германии.

Более 200 километров морской части газопровода Северный поток-2 уже построено. Об этом сообщает компания-оператор трубопровода Nord Stream-2 AG.

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"Проект Северный поток-2 реализуется в полном соответствии с графиком. На сегодняшний день на дно Балтийского моря уже уложено более 200 километров газопровода. Для завершения проекта в срок одновременно задействовано около 20 судов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что трубоукладочное судно Castoro Dieci уже завершило свой объем работ в Грайфсвальдском заливе в Германии. Судно Audacia продолжает укладку газопровода в территориальных водах Германии. А судно Solitaire ведет работы в исключительной экономической зоне Финляндии.

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Все 200 тысяч стальных труб были доставлены с трубопрокатных заводов на два завода по обетонированию, где уже 72% труб получили необходимое утяжеляющее бетонное покрытие. Готовые трубы доставляются из логистических центров на трубоукладочные суда в круглосуточном режиме, – добавили в компании.

Ранее была названа стоимость проекта Северный поток-2.