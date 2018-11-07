СМИ узнали об опасности срыва новых Boeing 737 в крутое пике
По информации Bloomberg, авиакомпании получат предупреждение о возможном срыве Boeing 737 Max в крутое пике.
Компания Boeing отправит операторам своих новых моделей 737 Max предупреждение о возможности сбоя во время полета. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник.
Читай также: В Британии запустят "пивной авиарейс"По словам собеседника агентства, из-за ошибочных показателей системы контроля полета самолеты могут уйти в крутое пике.
Предупреждение основано на предварительных выводах о причине крушения лайнера Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air 29 октября.
Читай также: Россия продолжит поставлять ракетные двигатели в СШАОтмечается, что сообщение будет разослано авиаперевозчикам утром 7 ноября по времени Джакарты. В нем будут содержаться указания для пилотов для того, чтобы избежать опасных ситуаций.
Ранее сообщалось о том, что Антонов подписал соглашение о сотрудничестве с Boeing.
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