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СМИ узнали об опасности срыва новых Boeing 737 в крутое пике

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По информации Bloomberg, авиакомпании получат предупреждение о возможном срыве Boeing 737 Max в крутое пике.
Самолет Boeing 737 Max во время полета может уйти в крутое пике
Самолет Boeing 737 Max во время полета может уйти в крутое пике
wikipedia.org
Компания Boeing отправит операторам своих новых моделей 737 Max предупреждение о возможности сбоя во время полета. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

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По словам собеседника агентства, из-за ошибочных показателей системы контроля полета самолеты могут уйти в крутое пике. 
 
Предупреждение основано на предварительных выводах о причине крушения лайнера Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air 29 октября.

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Отмечается, что сообщение будет разослано авиаперевозчикам утром 7 ноября по времени Джакарты. В нем будут содержаться указания для пилотов для того, чтобы избежать опасных ситуаций.
 
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Теги: самолет, Boeing, авиакомпании, предупреждение
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Источник: korrespondent.net

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