СМИ узнали об опасности срыва новых Boeing 737 в крутое пике

Предупреждение основано на предварительных выводах о причине крушения лайнера Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air 29 октября.

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Отмечается, что сообщение будет разослано авиаперевозчикам утром 7 ноября по времени Джакарты. В нем будут содержаться указания для пилотов для того, чтобы избежать опасных ситуаций.