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Киевских комунальщиков подозревают в растрате бюджета

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В Днепровском районе установили запрещенные окна суммой в 826 тыс гривен.
Коммунальщиков Днепровского района Киева уличили в растрате бюджета
Коммунальщиков Днепровского района Киева уличили в растрате бюджета
КиевVласть

Компании КП “Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Днепровского района города Киева“ и ООО “Арис-Инвест“ подозреваются полицией в растрате бюджетных средств на сумму 826 тыс гривен.

Об этом сообщает КиевVласть. 

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В 2016 году КП “Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Днепровского района города Киева“ провели 8 закупок услуг по замене окон, где в аукционе победили “Арис-Инвест“. Тендер был разыгран на установку 5-ти камерного ПВХ-профиля и энергосберегающих теплопакетов на сумму больше, чем 800 тыс грн.

В свою очередь, ООО “Арис-Инвест“ закупили у ООО “ВДД“Групп“ не 5-ти камерные окна, а 1-камерные компоновки 4-16Ар-4, которые запрещены для установки в 1-й климатической зоне, то есть в Киеве. 

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“Вышеупомянутая компоновка обеспечивает значение показателя сопротивления теплопередачи - 0,64, то есть, вышеупомянутые окна запрещены для установки в 1-й климатической зоне согласно нормам теплоизоляции зданий в Украине. Таким образом, должностные лица КП “Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Днепровского района города Киева” и ООО “Арис-Инвест” совершили растрату бюджетных средств на сумму 826 тыс 170 гривен”, - говорится в материалах дела.

Выдержка из дела
Выдержка из дела
КиевVласть

После проверки факта наличия некачественных окон в жилых домах, следователи 16 октября получили разрешение у суда о изъятии документов, подтверждающих сотрудничество между компаниями. 

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КП “Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Днепровского района города Киева“ возглавляет Сергей Прогонюк.

ООО “Арис-Инвест“ была основана Эдуардом Устьянцевым, а руководит фирмой Карина Витебская.

Владельцем ТОВ “ВДД“Групп“ указано Дениса Витебского, директор – Андрей Данилов. Карина Витебская была руководителем этой компании в 2015 году.

Ранее сообщалось, что в Киеве построят мостик за 260 млн гривен.

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Теги: схема, схемы, коррупция, коррупционные схемы, растрата, растрата средств, коммунальная служба
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