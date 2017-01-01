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Арбитраж объединил иски Нафтогаза и Газпрома

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Решение об объединении дел в Стокгольме приняли еще в сентябре, но ранее о нем известно не было.
Арбитраж включил в один процесс иски Газпрома и Нафтогаза
Арбитраж включил в один процесс иски Газпрома и Нафтогаза
depositphotos.com

Стокгольмский арбитраж объединил иски Нафтогаза и Газпрома в рамках нового процесса. Эту информацию в понедельник, 12 ноября, подтвердил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.

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Он отметил, что общая сумма требований Нафтогаза составляет 12 млрд долларов (включая проценты).

В частности, Нафтогаз требует пересмотреть транзитный тариф на 2018 и 2019 годы, "поскольку такое право предусмотрено контрактом. "

"Новый арбитражный процесс никак не отменяет обязанность Газпрома заплатить нам 2,6 млрд долларов по решению предыдущего арбитража", - добавил он.

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Как следует из документов Газпрома, решение об объединении дел арбитраж принял 6 сентября, но ранее о нем известно не было. График слушаний по объединенному делу пока не согласован.

Также Газпром сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции Газпрома на решение арбитража о контракте на транзит.

Ранее сообщалось о том, что Укргаздобыча назовет буровые в честь Ивана Мазепы и Степана Бандеры.

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Теги: газ, Газпром, Нафтогаз, газовые контракты, Стокгольмский арбитраж, газовая война
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Источник: korrespondent.net

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