Решение об объединении дел в Стокгольме приняли еще в сентябре, но ранее о нем известно не было.

Арбитраж включил в один процесс иски Газпрома и Нафтогаза depositphotos.com

Стокгольмский арбитраж объединил иски Нафтогаза и Газпрома в рамках нового процесса. Эту информацию в понедельник, 12 ноября, подтвердил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.

Читай также: В Nord Stream-2 заявили, что построили более 200 км газопровода Он отметил, что общая сумма требований Нафтогаза составляет 12 млрд долларов (включая проценты).

В частности, Нафтогаз требует пересмотреть транзитный тариф на 2018 и 2019 годы, "поскольку такое право предусмотрено контрактом. "

"Новый арбитражный процесс никак не отменяет обязанность Газпрома заплатить нам 2,6 млрд долларов по решению предыдущего арбитража", - добавил он.

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Как следует из документов Газпрома, решение об объединении дел арбитраж принял 6 сентября, но ранее о нем известно не было. График слушаний по объединенному делу пока не согласован.

Также Газпром сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции Газпрома на решение арбитража о контракте на транзит.

Ранее сообщалось о том, что Укргаздобыча назовет буровые в честь Ивана Мазепы и Степана Бандеры.