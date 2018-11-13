В Нафтогазе объяснили, почему часть Кривого Рога без отопления

Газ на ГП Криворожская Теплоцентраль не подается, потому что предприятие имеет большой долг за предыдущие периоды, сообщили в Нафтогазе.

В Нафтогазе объяснили, почему Кривой Рог до сих пор остается без отопления depositphotos.com

НАК Нафтогаз Украины не подает газ на ГП Криворожская Теплоцентраль в связи с тем, что это предприятие не заключило соответствующих договоров и имеет большой долг за предыдущие периоды. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на первого заместителя председателя правления Нафтогаза Сергея Перелому.

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"Криворожская Теплоцентраль не получила номинаций, потому что они не заключили договоры. Это связано с тем, что предприятие официально находится в процедуре банкротства, и арбитражный управляющий должен дать согласие, чтобы заключить эти договора", - пояснил он.

Также Перелома добавил, что предприятие задолжало более 1 миллиарда гривен и не платит этих средств.

"Предприятие также не выполняет график погашения задолженности. Поэтому по закону мы не имеем права поставлять им газ без выполнения графика", - сообщил представитель Нафтогаза.

Отмечается, что для получения газа ГП Криворожская Теплоцентраль должен заключить договор на газоснабжение и согласно графику оплатить треть долга в сумме 374 миллиона гривен.

"После выполнения этих условий, они получат номинации на газ", - сообщил Перелома.

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Также о срыве отопительного сезона в Кривом Роге говорится на странице Нафтогаза в соцсети Facebook.

"Условия, на которых Нафтогаз имеет право продать производителям тепла льготный газ, устанавливают Кабмин и Верховная Рада. Более 1000 производителей тепла по всей стране эти условия спокойно выполняют, сезон начали вовремя и без скандалов, и у десятков миллионов их клиентов дома тепло. Что касается АО Криворожская теплоцентраль, другой ТЭЦ в Кривом Роге, ее руководство не подготовилось к зиме, не обеспечило выполнение условий, чтобы получать льготный газ. Так что в первую очередь вопрос следует задавать туда. Можно также включить в решение проблемы местные органы власти и Фонд государственного имущества Украины, как органа управления этой компании", - заявили в Нафтогазе.

Ранее сообщалось о том, что Укргаздобыча снизила прогноз добычи газа.