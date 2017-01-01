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МАУ подозревают в хищении миллионов из аэропорта Борисполь

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Правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства.
Должностных лиц МАУ подозревают в хищении средств аэропорта Борисполь
Должностных лиц МАУ подозревают в хищении средств аэропорта Борисполь
facebook.com/lysenko.andrii

Правоохранители разоблачили преступную схему должностных лиц авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ), которые завладели более 10 миллионами гривен аэропорта Борисполь. Об этом сообщил спикера Генеральной прокуратуры Андрея Лысенко на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 12 ноября

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По его словам, между МАУ и Борисполем заключен договор о совместной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, которую осуществляли работники авиакомпании в помещениях аэропорта. На разнице объема работ государству нанесен ущерб на сумму более 10 млн гривен.

Правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства.

В связи с этим, управляющему совместной деятельностью - бывшему вице-президенту авиакомпании МАУ сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц и в особо крупном размере. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения другим соучастникам преступления.

Ранее сообщалось о том, что Борисполь возглавил украинский рейтинг аэропортов

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Теги: авиаперелет, Борисполь, ГПУ, МАУ, хищение, авиакомпании, авиаперевозки, аэропорт Борисполь
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Источник: korrespondent.net

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