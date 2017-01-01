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На Хмельницкой АЭС досрочно подключили энергоблок

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Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключили 2 сентября от энергосети для проведения капитального планово-предупредительного ремонта продолжительностью 80 суток.
Хмельницкая АЭС досрочно подключила энергоблок
Хмельницкая АЭС досрочно подключила энергоблок
depositphotos.com

Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС досрочно подключили к энергосети. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК Энергоатом. 

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Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС досрочно подключен к энергосети после завершения капитального планового ремонта. Продолжается набор мощности, на данный момент на Хмельницкой АЭС в работе находятся два энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 1 160 МВт.

Оба энергоблока работают в штатном режиме, сбоев в работе основного оборудования не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Киев и США договорились о безопасности на АЭС.

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Теги: электроэнергия, АЭС, атомная энергетика, атомная станция, ХАЭС, Энергоатом, Хмельницкая АЭС
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