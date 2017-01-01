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В США продают исключительный Chevrolet Corvette 80-х

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Спорткар продают за 162 500 долларов.
В США выставили на продажу Chevrolet Corvette 80х за 162 тыс долларов
В США выставили на продажу Chevrolet Corvette 80х за 162 тыс долларов
ТопЖыр

На сайте eBay в США выставили на продажу спорткар Chevrolet Corvette 1980 года выпуска за 162 500 долларов.

Об этом сообщают ТопЖыр. 

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По данным с сайта, авто недавно продавалось за 250 тысяч долларов.

Отмечается, что авто уникально благодаря купе Stingray Pro-Touring Corvette, завершенном в 1982 году. С тех пор оно находилось только у одного собственника.

Мощность восьмицилиндрового 5,7-литрового двигателя повысили в 2 раза – до 450 л. с. 

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Коробка передач у машины автоматическая, 3-х ступенчатая. Для большей эффективности при управлении было установлено увеличенные тормоза, а также доработана подвеска.

Модифицировали и дизайн: теперь у авто есть выпуклый капот, переделанный задний спойлер и расширены колесные арки.

В салоне установлены спортивные кресла Recaro, а также отсутствуют выдвижные фары.

Ранее сообщалось, что в Украине выставили на продажу роскошный 6-колесный “Гелендваген“.

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