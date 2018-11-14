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Имущество Харьковского авиазавода продают из-за долгов

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На торги выставлены 45 грузовых, специальных и других транспортных средств предприятия.
Харьковский авиазавод начинает продавать имущество, чтобы выплатить долги рабочим
Харьковский авиазавод начинает продавать имущество, чтобы выплатить долги рабочим
depositphotos.com

Имущество Харьковского авиазавода выставили на торги из-за задолженности по зарплате в 1,3 млн грн. Об этом сообщила начальник Главного управления юстиции в Харьковской области Татьяна Луценко в Facebook. 

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Отмечается, что было арестовано, описано и передано на реализацию Сетам 45 грузовых, специальных и других транспортных средств предприятия.

“Средства, полученные в результате реализации имущества должника, будут направлены на погашение задолженности по заработной плате, - сообщила Луценко.

Ранее сообщалось, что у Харьковского авиазавода появился американский инвестор.

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Теги: Харьков, зарплаты, завод, долги, торги, задолженность, авиазавод, невыплата зарплаты
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Осталось 300 символов
П    14.11.2018, 17:49
Оценка:  0
П
Банкротим, выводим бабло, отмываем в офшорах, заводим как инвестиции. Схема старая, но рабочая.
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