Имущество Харьковского авиазавода продают из-за долгов

На торги выставлены 45 грузовых, специальных и других транспортных средств предприятия.

Имущество Харьковского авиазавода выставили на торги из-за задолженности по зарплате в 1,3 млн грн. Об этом сообщила начальник Главного управления юстиции в Харьковской области Татьяна Луценко в Facebook.

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Отмечается, что было арестовано, описано и передано на реализацию Сетам 45 грузовых, специальных и других транспортных средств предприятия.

“Средства, полученные в результате реализации имущества должника, будут направлены на погашение задолженности по заработной плате, - сообщила Луценко.

Ранее сообщалось, что у Харьковского авиазавода появился американский инвестор.