В Мукачево прибыл тестовый скоростной поезд из Будапешта

В Укрзализныце пока затрудняются сказать, когда начнется регулярное курсирование по маршруту. В Венгрии говорят, что все готово.

В закарпатское Мукачево в среду, 14 ноября, прибыл тестовый скоростной поезд класса Интерсити сообщением Будапешт-Мукачево, сообщает местное издание Мукачево.net.

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“Поезд прибыл в 12.00, назад отправится в 16:00 по киевскому времени“, - сообщил корреспондент издания с места событий.

Сообщается, что подвижной состав предоставлен венгерской стороной – компанией MAV-START nemzetkozi utazasok.

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В Мукачево под запуск этого проекта была реконструирована отдельная платформа для посадки, которая примыкает к узкоколейному пути – чтобы состав мог двигаться без смены колес.

В Укрзализныце пока затрудняются сказать, когда будет запущено регулярное курсирование поезда Мукачево-Будапешт, ссылаясь на то, что только начато тестовое движение. Однако сообщают, что стоимость билетов составит от 700 до 1100 гривен. Ожидается, что по дороге в Будапешт поезд будет останавливаться в Ниредьгазе и Дебрецене.

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В тоже время Mukachevo.net пишет, что в интервью изданию в июне этого года заместитель министра МИД Венгрии Левенте Модьор, команда которого занимается реализацией данного проекта, утверждал, что для запуска поезда уже все готово, а задержка связано с политическим обострением между странами.