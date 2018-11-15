Газпром увеличил поставки газа на Донбасс

В этом году поставки газа на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей выросли на 11%.

Российский Газпром в январе-сентябре 2018 года поставил на неподконтрольные Украине территории Донбасса 1,756 млрд куб. м газа, что на 11,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщается в отчетности компании.

Читай также: Арбитраж объединил иски Нафтогаза и Газпрома С учетом ранее обнародованных данных, в третьем квартале этого года поставки Газпрома на Донбасс составили 0,222 млрд куб. м.

Как известно, Газпром осуществляет поставки газа "ДНР" и "ЛНР" с февраля 2015 года. Российская компания по состоянию на декабрь 2017 года выставила Нафтогаз счета за такие поставки в объеме около $1,3 млрд.

Ранее Газпром заявил о рекордной за 5 лет прибыли.