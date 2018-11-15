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Газпром увеличил поставки газа на Донбасс

Комментариев: 2
В этом году поставки газа на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей выросли на 11%.
Газпром с каждым годом увеличивает поставки газа в "ЛДНР"
Газпром с каждым годом увеличивает поставки газа в "ЛДНР"
depositphotos.com

Российский Газпром в январе-сентябре 2018 года поставил на неподконтрольные Украине территории Донбасса 1,756 млрд куб. м газа, что на 11,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщается в отчетности компании.

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С учетом ранее обнародованных данных, в третьем квартале этого года поставки Газпрома на Донбасс составили 0,222 млрд куб. м.

Как известно, Газпром осуществляет поставки газа "ДНР" и "ЛНР" с февраля 2015 года. Российская компания по состоянию на декабрь 2017 года выставила Нафтогаз счета за такие поставки в объеме около $1,3 млрд. 

Ранее Газпром заявил о рекордной за 5 лет прибыли.

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Теги: Украина, газ, Газпром, донбасс
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  15.11.2018, 18:03
Оценка:  0
гость
осталось России увеличить финансирование захваченной ей части Донбасса раз в 10,
чтобы вывести их из разряда дешевых бесправных содержанок российского бюджета пятого сорта.
гость  (аноним)  15.11.2018, 18:01
Оценка:  +2
гость
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