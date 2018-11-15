Экс-менеджер структуры Порошенко стал владельцем газовой компании

Олегу Ольховому отошли 49,5% уставного капитала фирмы Аркона Газ-Энергия, ранее принадлежавшие оффшору Ashburi Universal.

Основным владельцем одного из крупнейших получателей лицензий на добычу газа в Украине компании Аркона Газ-Энергия стал Олег Ольховой.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные Единого госреестра юрлиц.

Утверждается, что Ольховому отошли 49,5% уставного капитала фирмы, ранее принадлежавшие оффшору Ashburi Universal, зарегистрированному в Белизе.

Читай также: Порошенко инициирует финансирование подключения интернета в сельские школы Также Олег Ольховой зарегистрирован владельцем ряда юрлиц, в основном специализирующихся на розничной торговле (ООО Ритейлерс групп в Харькове, ООО Ритейл инкорп в Черновцах, ООО Ришон ДФ в Виннице, ООО Новый стиль для жизни в Киеве).

Вместе с тем, Ольховой ранее был директором ООО Спортивно-оздоровительный комплекс Монитор, официальным бенефициарами которого является президент Украины Петр Порошенко и нардеп от БПП Игорь Кононенко. Эта компания прописана по адресу ул. Электриков, 29а, где находится спортивно-развлекательный клуб 5 элемент.

Отмечается, что в СМИ Ольховой упоминался как директор 5 элемента в 2004 году, когда этот спортклуб только начинал работу. Журнал Компаньон называл его совладельцем боулинг-клубов Strike и Витамин.

В 2005 году председателем наблюдательного совета 5 элемента был Игорь Кононенко, который рассказывал о 20 млн долларов инвестиций в спортклуб, а Ольховой на тот момент, по данным Youcontrol, хоть и сложил полномочия директора Монитора, но упоминался в СМИ в качестве "руководителя проекта 5 элемент".

Кроме Ольхового долей в 5% в уставном капитале Аркона Газ-Энергия владеет Алексей Гребенченко, который, по данным программы Схемы, в начале 2000-х годов работал в ОАО Укропткульттовары, конечным бенефициарным владельцем которого был и до сих пор остается Петр Порошенко.

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Компания Аркона Газ-Энергия была основана после избрания Петра Порошенко президентом Украины в ноябре 2014 года. Она стала единственной, которой Полтавский областной совет за два года после Майдана согласовал выдачу спецразрешения по принципу апробации, когда фирма может получить специальное разрешение без проведения аукциона, а лишь на основе купленной геолого-разведывательной информации.

В марте 2018 году НАБУ сообщило об открытии уголовного производства о возможном нарушении законодательства чиновниками Госгеонедр при выдаче спецразрешения Аркона Газ-Энергия на пользование Свистункивско-Червонолуцким месторождением.

После этого стало известно, что Генпрокуратура попыталась изъять у Арконы оригиналы документов по делу, которое заинтересовало НАБУ. Это дело ГПУ ведет Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики, который возглавляет Владимир Гуцуляк.

Также Генпрокуратура недавно не смогла обжаловать в суде законность выдачи Аркона Газ-Энергия спецразрешения на 20-летнее пользование Свистункивско-Червонолуцким месторождением в Полтавской области.

Ранее сообщалось о том, как в Украине работают схемы нефтегазовых месторождений.