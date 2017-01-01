Порошенко и Кононенко продали "Кузню" Тигипко

Инвестфонды Петра Порошенко и Игоря Кононенко подписали пакет документов о продаже ЗАО Завод Кузница на Рыбальском группе ТАС.

Корпоративные инвестфонды Прайм Эссетс Капитал и ВИК, акционерами которых являются соответственно президент Петр Порошенко и народный депутат Игорь Кононенко, в четверг, 15 ноября, подписали пакет документов о продаже ЗАО Завод Кузница на Рыбальском с новым владельцем - компанией Евинз лимитед из группы ТАС, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко. Об этом сообщает пресс-служба инвестфондов.

Читай также: У Бацьки решили сделать Беларусь морской державой

“Стоимость проданных акций является коммерческой тайной. Средства от покупателя будут поступать юридическим лицам продавцов отдельными траншами, согласно согласованному сторонами графику“, - говорится в сообщении инвестфондов.

Они напомнили, что соглашение нуждалось в одобрении Антимонопольным комитетом Украины, который признал его соответствующем действующему законодательству и предоставил соответствующее разрешение на его реализацию.

Читай также: Глава Кузни на Рыбальском рассказал о планах строительства корветов

В релизе также указывается, что подготовку соглашений сопровождала Эрнст энд Янг - одна из крупнейших международных аудиторских групп.

“Операцию по Кузнице на Рыбальском следует рассматривать как один из шагов по реализации задекларированного Петром Порошенко намерения полностью отделить бизнес от политики. Ранее, как известно, он передал корпорацию Рошен в доверительную собственность всемирно известной компании Ротшильд“, - сообщили в пресс-службе Администрации президента в ответ на запрос агентства Интерфакс-Украина с просьбой прокомментировать сделку.

Читай также: В обход законов: Тигипко построит высотку в центре Киева

В пресс-службе отметили, что Кузница на Рыбальском - известная судо- и машиностроительная компания, задействованная в реализации оборонных заказов.

“Несмотря на то, что Порошенко не вмешивался в деятельность предприятия, продажа должна стать убедительным свидетельством отсутствия возможного конфликта интересов и не оставляет никаких оснований для спекуляций в этом вопросе со стороны политических оппонентов“, - подчеркнули в АПУ.

Читай также: “Это не мое дело“: Порошенко прокомментировал отопительный коллапс

В ответе на запрос также говорится, что после того, как Порошенко как физическое лицо получит доход от продажи акций, он, согласно действующему законодательству, отобразит его в электронной декларации.

“Так же будут оплачены все налоги и сборы, предусмотренные законом для данного вида доходов“, - заверили на Банковой.

Ранее сообщалось, что АМКУ разрешил купить Тигипко завод Порошенко.