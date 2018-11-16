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Контрабанда в небе: На Закарпатье перевозят товары с помощью беспилотника

Комментариев: 2
За ночь через границу перелетали тонны незаконных товаров.
На Закарпатье с помощью дрона незаконно перевозили товар через границу
На Закарпатье с помощью дрона незаконно перевозили товар через границу
depositphotos.com

На Закарпатье задержали 4 местных жителей, которые занимались незаконной переправой украинских сигарет через границу с помощью летающих дронов. 

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Задержанных поймали среди ночи, а в их микроавтобусе нашли квадрокоптер и 4,5 тыс пачек сигарет.

Беспилотник запускали посреди поля за 2 километра от границы с Венгрией в селе Красное. Коптер, не приземляясь, сбрасывал товар и возвращался обратно. Уже за границей товар забирали подельники. 

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Так, за ночь возможно перевезти больше тонны товара.

Пограничники говорят, что беспилотник заметить ночью очень сложно, так как он маленький, быстрый и работает практически бесшумно. 

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Они сообщают, что контрабанды стало больше, а с начала года пограничники поймали на 40% больше людей, чем в прошлом году, а это 16,5 млн пачек сигарет.

К слову, штраф за контрабанду начисляется в размере 170 гривен.

Ранее сообщалось, что контрабандисты сбили пограничника: военный в коме.

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Теги: контрабанда, контрабанда в украине, квадрокоптер, пограничная служба, таможня, граница, закарпатье, незаконныя перевозка товаров
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.11.2018, 12:31
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гость
Червоне ,Червеньово. Так даже при Маскве звучало. Откуда Красное? Почему мы не называем Червона площадь?
гость  (аноним)  16.11.2018, 12:28
Оценка:  0
гость
Нету такого села. Красное.
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