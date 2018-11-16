Контрабанда в небе: На Закарпатье перевозят товары с помощью беспилотника
На Закарпатье задержали 4 местных жителей, которые занимались незаконной переправой украинских сигарет через границу с помощью летающих дронов.
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Задержанных поймали среди ночи, а в их микроавтобусе нашли квадрокоптер и 4,5 тыс пачек сигарет.
Беспилотник запускали посреди поля за 2 километра от границы с Венгрией в селе Красное. Коптер, не приземляясь, сбрасывал товар и возвращался обратно. Уже за границей товар забирали подельники.
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Так, за ночь возможно перевезти больше тонны товара.
Пограничники говорят, что беспилотник заметить ночью очень сложно, так как он маленький, быстрый и работает практически бесшумно.
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Они сообщают, что контрабанды стало больше, а с начала года пограничники поймали на 40% больше людей, чем в прошлом году, а это 16,5 млн пачек сигарет.
К слову, штраф за контрабанду начисляется в размере 170 гривен.
Ранее сообщалось, что контрабандисты сбили пограничника: военный в коме.
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