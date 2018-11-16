Контрабанда в небе: На Закарпатье перевозят товары с помощью беспилотника

За ночь через границу перелетали тонны незаконных товаров.

На Закарпатье с помощью дрона незаконно перевозили товар через границу depositphotos.com

На Закарпатье задержали 4 местных жителей, которые занимались незаконной переправой украинских сигарет через границу с помощью летающих дронов.

Читай также: В Новой Зеландии изъяли самую крупную в истории страны партию кокаина

Задержанных поймали среди ночи, а в их микроавтобусе нашли квадрокоптер и 4,5 тыс пачек сигарет.

Беспилотник запускали посреди поля за 2 километра от границы с Венгрией в селе Красное. Коптер, не приземляясь, сбрасывал товар и возвращался обратно. Уже за границей товар забирали подельники.

Читай также: В Борисполе изъяли рекордную телефонную контрабанду

Так, за ночь возможно перевезти больше тонны товара.

Пограничники говорят, что беспилотник заметить ночью очень сложно, так как он маленький, быстрый и работает практически бесшумно.

Читай также: На Буковине 20 контрабандистов избили двух пограничников

Они сообщают, что контрабанды стало больше, а с начала года пограничники поймали на 40% больше людей, чем в прошлом году, а это 16,5 млн пачек сигарет.

К слову, штраф за контрабанду начисляется в размере 170 гривен.

Ранее сообщалось, что контрабандисты сбили пограничника: военный в коме.