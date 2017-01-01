В Укравтодоре нашли нарушений на 190 миллионов

Из этой суммы 130 млн грн – нарушения, связанные с выполнением ремонтно-строительных работ.

Государственная аудиторская служба Украины обнаружила в службах автомобильных дорог (САД) всех областей Украины финансовых нарушений на общую сумму почти 190 млн грн. Об этом аудиторы сообщили на своем сайте в пятницу, 16 ноября.

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Госаудитслужба отметила, что из этой суммы 130 млн грн – нарушения, связанные с выполнением ремонтно-строительных работ.

“Больше всего нарушений выявлено контрольными мероприятиями в САД в Николаевской, Волынской, Закарпатской, Луганской, Полтавской и Львовской областях. Основной причиной допущенных нарушений является действующая система контроля качества в областных САД, которая имеет ряд недостатков“, – сказано в сообщении.

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Аудит выполнения бюджетных программ Укравтодором в 2015-2017 годах и ревизию финансово-хозяйственной деятельности областных служб автомобильных дорог за тот же период Госаудитслужба проводила в апреле - августе 2018 года.

“Проведено 352 встречные сверки, исследовано более 20 млрд грн“, – отметили в ведомстве.

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