Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цукерберг предупредил топ-менеджеров Facebook о работе "в условиях войны"

Комментариев: 1
Глава компании потребовал от топ-менеджеров Facebook быстрее принимать решения относительно проблем с безопасностью соцсети.
Цукерберг считает, что Facebook находится под сильным давлением
Цукерберг считает, что Facebook находится под сильным давлением
depositphotos.com


Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг предупредил топ-менеджеров компании о работе “в условиях войны“. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. 

Читай также: Климкин: Facebook должен работать из Киева

Цукерберг считает, что Facebook находится под сильным давлением инвесторов и законодателей.

Глава компании потребовал от топ-менеджеров Facebook быстрее принимать решения относительно проблем с безопасностью соцсети.

Ранее сообщалось, что Цукерберг запретил менеджерам Facebook пользоваться iPhone.

Поделись:
Теги: Facebook, соцсети, Марк Цукерберг, Цукерберг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  19.11.2018, 12:32
Оценка:  -1
гость
Тебя посодют - а ты не воруй! ) И что,ему теперь не нравится "армия законодателей"? А раньше,когда не был миллиардером,нравилась..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь