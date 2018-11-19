Цукерберг предупредил топ-менеджеров Facebook о работе "в условиях войны"
Глава компании потребовал от топ-менеджеров Facebook быстрее принимать решения относительно проблем с безопасностью соцсети.
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг предупредил топ-менеджеров компании о работе “в условиях войны“. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Цукерберг считает, что Facebook находится под сильным давлением инвесторов и законодателей.
Глава компании потребовал от топ-менеджеров Facebook быстрее принимать решения относительно проблем с безопасностью соцсети.
Ранее сообщалось, что Цукерберг запретил менеджерам Facebook пользоваться iPhone.
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