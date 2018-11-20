Нафтогаз назвал стоимость газотранспортной системы
Читай также: Украинцам разрешили выбирать между субсидией и льготой на тепло
"Стоимость украинской ГТС составляет около 14 млрд долл. Любой управляющий компании, в каком бы формате она не была бы основана, должен обеспечить государству доходность на этот капитал согласно той стоимости, которую устанавливает регулятор. Независимо от формата, надо найти такой механизм, который этот доход обеспечит государству", - сказал Коболев.
Он отметил, что сейчас у европейских партнеров нет желания покупать украинскую ГТС по такой стоимости.
Читай также: Газпром увеличил поставки газа на Донбасс
В то же время он отметил, что не видел ни одного проекта ГТС, который имел бы срок окупаемости 2 года. "Все, что я видел, это 5 лет и больше", - подчеркнул Коболев.
Полная версия правил
Поезд ушел, сейчас лимонов 250-по цене металлолома минус стоимость демонтажа.
Для реверса из ойропы и снабжения газом своей добычи и районных труб хватит,а переделывать на реверс магистраль-пшик.