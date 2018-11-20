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Нафтогаз назвал стоимость газотранспортной системы

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У европейцев нет желания покупать украинскую ГТС за 14 миллиардов долларов, говорит Коболев.
Украинскую ГТС оценили в 14 миллиардов долларов
Украинскую ГТС оценили в 14 миллиардов долларов
depositphotos.com
Украинская газотранспортная система оценивается примерно в 14 миллиардов долларов. Об этом во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума-2018 сказал председатель Нафтогаза Украины Андрей Коболев, сообщает Укринформ.

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"Стоимость украинской ГТС составляет около 14 млрд долл. Любой управляющий компании, в каком бы формате она не была бы основана, должен обеспечить государству доходность на этот капитал согласно той стоимости, которую устанавливает регулятор. Независимо от формата, надо найти такой механизм, который этот доход обеспечит государству", - сказал Коболев.

Он отметил, что сейчас у европейских партнеров нет желания покупать украинскую ГТС по такой стоимости.

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По словам Коболева, срок окупаемости инвестиционных проектов, которые могут быть осуществлены на газотранспортной системе, составляют минимум 5 лет.

В то же время он отметил, что не видел ни одного проекта ГТС, который имел бы срок окупаемости 2 года. "Все, что я видел, это 5 лет и больше", - подчеркнул Коболев.

Ранее в Нафтогазе объяснили срыв отопительного сезона.

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Теги: ГТС, Нафтогаз, газотранспортная система, транзит газа, Андрей Коболев
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Негорро    20.11.2018, 12:11
Оценка:  0
Негорро
С введением обходных газопроводов,стоимость этой газотранспортной системы будет составлять 14.Долларов.)))))
гость  (аноним)  20.11.2018, 11:50
Оценка:  +1
гость
До мандана 2014 года она действительно стоила 14 лярдов, и даже предлагали купить ее в долевое владение.
Поезд ушел, сейчас лимонов 250-по цене металлолома минус стоимость демонтажа.
Для реверса из ойропы и снабжения газом своей добычи и районных труб хватит,а переделывать на реверс магистраль-пшик.
Atom    20.11.2018, 11:42
Оценка:  -1
Atom
это приусловии,что Украина зачистит Донбас от местных жителей и будет добывать там сРанцевый газ
гость  (аноним)  20.11.2018, 11:39
Оценка:  +1
гость
Это при условии, что Россия будет прокачивать газ через гтс. А пустрая труба это просто куча металла.
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