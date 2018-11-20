Нафтогаз назвал стоимость газотранспортной системы

"Стоимость украинской ГТС составляет около 14 млрд долл. Любой управляющий компании, в каком бы формате она не была бы основана, должен обеспечить государству доходность на этот капитал согласно той стоимости, которую устанавливает регулятор. Независимо от формата, надо найти такой механизм, который этот доход обеспечит государству", - сказал Коболев.

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Он отметил, что сейчас у европейских партнеров нет желания покупать украинскую ГТС по такой стоимости.

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По словам Коболева, срок окупаемости инвестиционных проектов, которые могут быть осуществлены на газотранспортной системе, составляют минимум 5 лет.