В Украине оценили объемы запасов сланцевого газа

Благодаря внедрению нетрадиционных методов добычи газа, ресурсная база Украины увеличится в пять раз, считают в Укргаздобыче.

Добыча в Украине сланцевого газа увеличит ресурсную базу в пять раз - до 4 триллионов кубометров газа. Об этом заявил глава Укргаздобычи Олег Прохоренко во время форума Украинская энергетическая неделя в Киеве сообщает УНИАН.

Читай также: В Украине обнаружили крупное месторождение газа "На наших месторождениях есть залежи, которые не были ранее задействованы. Это те залежи, которые обеспечили США газовую революцию... В Украине ресурсная база оценивается в 800 миллиардов кубометров, но если Украина сможет добывать газ из нетрадиционных залежей, это позволит в 5 раз увеличить ресурсную базу", - сказал Прохоренко.

Он также отметил, что компания уже начала пилотные проекты по разработке нетрадиционных залежей.

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