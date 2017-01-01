Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине оценили объемы запасов сланцевого газа

Комментариев: 0
Благодаря внедрению нетрадиционных методов добычи газа, ресурсная база Украины увеличится в пять раз, считают в Укргаздобыче.
В Укргаздобыче заговорили о внедрении нетрадиционных методов добычи газа
В Укргаздобыче заговорили о внедрении нетрадиционных методов добычи газа
Getty Images

Добыча в Украине сланцевого газа увеличит ресурсную базу в пять раз - до 4 триллионов кубометров газа. Об этом заявил глава Укргаздобычи Олег Прохоренко во время форума Украинская энергетическая неделя в Киеве сообщает УНИАН.

Читай также: В Украине обнаружили крупное месторождение газа

"На наших месторождениях есть залежи, которые не были ранее задействованы. Это те залежи, которые обеспечили США газовую революцию... В Украине ресурсная база оценивается в 800 миллиардов кубометров, но если Украина сможет добывать газ из нетрадиционных залежей, это позволит в 5 раз увеличить ресурсную базу", - сказал Прохоренко.

Он также отметил, что компания уже начала пилотные проекты по разработке нетрадиционных залежей.

Ранее Нафтогаз назвал стоимость ГТС.

Поделись:
Теги: Украина, газ, энергоресурсы, сланцевий газ, добыча газа, Укргаздобыча
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь