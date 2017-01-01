В Ryanair рассказали о планах расширения в Украине

Авиакомпания планирует увеличить флот в Украине до 15 самолетов и пассажиропоток до 5 млн человек.

Крупнейший европейский лоукост авиаперевозчик Ryanair планирует инвестировать в Украину $1,5 млрд. Об этом сообщил коммерческий директор компании Дэвид О'Брайен на встрече с президентом Петром Порошенко во вторник, 20 ноября, передает Интерфакс-Украина.

Читай также: Ryanair отменила 250 авиарейсов из-за забастовки "Наша цель - за три-пять лет увеличить пассажиропоток до 5 млн пассажиров, что будет эквивалентно присутствию в Украине 15 наших самолетов и составит $1,5 млрд инвестиций. Мы надеемся, что наши самолеты будут размещены на территории Украины и будем надеяться, что будем летать из Украины именно как со своей базы", - заявил он.

О'Брайен также подчеркнул, что сейчас основной проблемой, касающейся увеличения количества рейсов авиакомпании в Украину, является протекционистская политика на уровне Евросоюза со стороны Германии, Франции, Италии и Бельгии. По его словам, как только эта преграда будет преодолена, компания увеличит количество рейсов в/из Украины.

Коммерческий директор также отметил, что в Ryanair планируют до лета-2019 увеличить количество рейсов из Киева и нарастить пассажиропоток.

Ранее сообщалось о том, что Ryanair отменила 250 авиарейсов из-за забастовки.