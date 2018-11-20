Ryanair запустит из Киева пять новых рейсов

В следующем году дешевые рейсы запустят из Киева в Афины, Манчестер, Пафос, Софию и Дублин.

Сейчас Ryanair летает из Киева в 12 городов Getty Images

Крупнейшая лоукост авиаперевозчик Ryanair запустит пять новых маршрутов из Киева в 2019 году. Об этом пишет avianews.com во вторник, 20 ноября.

Читай также: В Ryanair рассказали о планах расширения в Украине В частности, с апреля самолеты лоукостера полетят из Киева в Афины, Манчестер, Пафос и Софию, а с мая добавится еще один рейс в Дублин.

Полеты по всем направлениям будут выполняться с частотой два раза в неделю.

Ранее сообщалось о том, что в аэропорт Борисполь зашла крупнейшая бельгийская авиакомпания.