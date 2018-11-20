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Ryanair запустит из Киева пять новых рейсов

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В следующем году дешевые рейсы запустят из Киева в Афины, Манчестер, Пафос, Софию и Дублин.
Сейчас Ryanair летает из Киева в 12 городов
Сейчас Ryanair летает из Киева в 12 городов
Getty Images

Крупнейшая лоукост авиаперевозчик Ryanair запустит пять новых маршрутов из Киева в 2019 году. Об этом пишет avianews.com во вторник, 20 ноября.

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В частности, с апреля самолеты лоукостера полетят из Киева в Афины, Манчестер, Пафос и Софию, а с мая добавится еще один рейс в Дублин.

Полеты по всем направлениям будут выполняться с частотой два раза в неделю.

Ранее сообщалось о том, что в аэропорт Борисполь зашла крупнейшая бельгийская авиакомпания.

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Теги: Киев, авиакомпании, авиаперевозки, Ryanair
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Источник: korrespondent.net

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