Ryanair запустит из Киева пять новых рейсов
В следующем году дешевые рейсы запустят из Киева в Афины, Манчестер, Пафос, Софию и Дублин.
Крупнейшая лоукост авиаперевозчик Ryanair запустит пять новых маршрутов из Киева в 2019 году. Об этом пишет avianews.com во вторник, 20 ноября.
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В частности, с апреля самолеты лоукостера полетят из Киева в Афины, Манчестер, Пафос и Софию, а с мая добавится еще один рейс в Дублин.
Полеты по всем направлениям будут выполняться с частотой два раза в неделю.
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