В Ощадбанке расследование объяснили иском чиновника из "семьи" Януковича

Жена бывшего чиновника времен Януковича судится с банком из-за депозитов, которые были арестованы в рамках уголовного дела.

В Ощадбанке рассказали о сути расследования НАБУ facebook.com/oschadbank

В Ощадбанке заявили, что расследование НАБУ уголовного дела касается иска к банку члена семьи чиновника времен бывшего Президента Виктора Януковича. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает пресс-служба банка.

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Отмечается, что обстоятельства дела относительно возможного злоупотребления главы Ощадбанка касаются установления нулевой ставки по арестованными депозитам одной из клиенток - жены бывшего украинского чиновника из окружения экс-президента Януковича.

"Обнародовать фамилию клиентки нам запрещает банковская тайна. Эти средства арестованы в рамках уголовных производств, инициированных правоохранительными органами относительно лиц из окружения бывшего Президента Украины Януковича", - подчеркивают в Ощадбанке.

Как говорится в сообщении, в 2017 году указанная клиентка подала через своих представителей - адвокатов гражданский иск в суд об обязательстве банка доначислить проценты по арестованным правоохранительными органами срочным вкладам.

Судом первой инстанции было принято решение об отказе в удовлетворении гражданских исков клиента.

На данный момент дело пересматривается апелляционным судом.

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После отказа судом адвокат клиентки обратился в НАБУ с заявлением о совершении уголовного преступления должностными лицами Ощадбанка в виде присвоения и растраты имущества клиентки, на которое наложен арест.

Детектив НАБУ отказал в возбуждении уголовного производства и внесении заявления в Единый реестр досудебных расследований.

Такие действия детектива НАБУ были обжалованы адвокатами клиента. На данный момент детективом НАБУ осуществляется проверка изложенных в заявлении адвокатов клиента обстоятельств.

Ранее сообщалось о том, что Ощадбанк прокомментировал дело о хищении $20 млн.