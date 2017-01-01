С акций и имущества украинской "дочки" Сбербанка сняли арест

Суд также отменил постановление о запрете отчуждать любым способом все движимое и недвижимое имущество банка.

Апелляционный суд Киева отменил арест акций и имущества Сбербанка Украина. Об этом говорится в постановлении суда от 20 ноября, пишет Finbalance в пятницу, 23 ноября.

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Как говорится в постановлении, суд по жалобе Сбербанка также отменил постановление частного исполнителя о запрете отчуждать любым способом все движимое и недвижимое имущество банка и проводить ликвидацию или реорганизацию юридического лица.

Взыскателями в этих исполнительных производствах является компания по управлению активами Финансовый Вектор, Приватленд и Компания по управлению активами Финансовый капитал.

Должником в этом постановлении указано Министерство юстиции России.

Ранее сообщалось о том, что Сбербанк РФ четвертый раз попытается продать украинскую “дочку“.