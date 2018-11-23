В ПриватБанке озвучили детали решения суда Лондона

Банк намерен обжаловать решение суда и добиваться рассмотрения дела против экс-владельцев.

Высокий суд Лондона в пятницу, 23 ноября, решил отказаться от рассмотрения иска ПриватБанка к его бывшим собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Об этом говорится в сообщении банка, пишет Украинская правда

Читай также: Луценко заявил о тупике в деле ПриватБанка В настоящее время судебное решение не было официально вынесено, поскольку судья рассматривает вопрос о сумме достаточно обоснованного дела банка, было подано для рассмотрения в пятницу утром.

"Это судебное решение является только первым этапом процесса, и банк намерен обжаловать его", - говорится в сообщении.

"Понятно, что судья не сомневался в том, что бывшие акционеры несут ответственность за многомиллиардные мошеннические действия в банке. Мы будем продолжать возврат этих средств с помощью судебного процесса в Лондоне и верим, что английский суд, в конечном счете, осуществит правосудия между сторонами" , - цитируются в заявлении слова председателя правления ПриватБанка Петра Крумханзла.

Читай также: Нацбанк выиграл у Коломойского дел на миллиард "Неизбежным является то, что эти критические вопросы юрисдикции, были обжалованы ответчиками, будут определены Апелляционным судом, и мы уверены, что они будут решены в пользу банка", - прокомментировал партнер юридической фирмы Хоган Ловеллс Ричард Льюис.