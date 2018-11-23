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Нафтогаз взыскал с Газпрома $22 миллиона пени

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В октябре с российской компании взыскали почти четыре миллиона переплат за транзит, еще 18 млн - ранее.
Нафтогаз и дальше будет зачислять переплаты за транзит газа на погашение пени
Нафтогаз и дальше будет зачислять переплаты за транзит газа на погашение пени
depositphotos.com

Нафтогаз засчитала 3,8 млн долларов переплаты за транзит газа в октябре в погашение пени Газпрома по долгу, согласно решениею Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании в пятницу, 23 ноября.

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До этого Нафтогаз зачислил в счет погашение пени 18,3 млн долларов переплаты за услуги транзита. Таким образом, общая сумма зачислений превысила 22 млн долларов.

"Учитывая, что Газпром отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража, Нафтогаз и в дальнейшем будет зачислять суммы переплат за транзит газа на погашение пени, начисляемой на основной долг Газпрома согласно решению арбитража", - подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось о том, что Украина импортировала газа на два миллиарда долларов.

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Теги: газ, Газпром, Нафтогаз, долги, транзит газа, Стокгольмский арбитраж
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Источник: korrespondent.net

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