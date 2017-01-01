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В Британии стали продавать елочные игрушки с алкоголем внутри

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В Великой Британии к Новому году продают миниатюрную тару со спиртным.
В Британии продают елочные игрушки с алкоголем
В Британии продают елочные игрушки с алкоголем
Newsone.ua

В Британии стартовала продажа елочных игрушек, которые наполнены внутри крепкими алкогольными напитками. 

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Об этом сообщает Newsone со ссылкой на производителя “The Lakes Distillery“.

Люди на выбор могут приобрести как одну игрушку стоимостью около 420 гривен, так и набор из 6 игрушек, который оптом будет значительно дешевле – приблизительно 700 гривен.

Каждая игрушка наполнена разным алкогольным напитком. Так, можно приобрести игрушку с водкой, виски или джином.

Елочная игрушка с водкой
Елочная игрушка с водкой
Newsone.ua

Ранее сообщалось, в США продают исключительный Chevrolet Corvette 80-х.

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Теги: новый год, елочные игрушки, необычный подарок, необычное украшение, игрушки на елку
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