В Британии стали продавать елочные игрушки с алкоголем внутри

В Великой Британии к Новому году продают миниатюрную тару со спиртным.

В Британии продают елочные игрушки с алкоголем Newsone.ua

В Британии стартовала продажа елочных игрушек, которые наполнены внутри крепкими алкогольными напитками.

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Об этом сообщает Newsone со ссылкой на производителя “The Lakes Distillery“.

Люди на выбор могут приобрести как одну игрушку стоимостью около 420 гривен, так и набор из 6 игрушек, который оптом будет значительно дешевле – приблизительно 700 гривен.

Каждая игрушка наполнена разным алкогольным напитком. Так, можно приобрести игрушку с водкой, виски или джином.

Елочная игрушка с водкой Newsone.ua

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