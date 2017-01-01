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Фонд Сороса уходит из Турции

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Сеть организаций Open Society Foundations прекращает деятельность в Турции под давлением властей.
Джордж Сорос
Джордж Сорос
Getty Images

Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса - Open Society Foundations - прекратит свою деятельность в Турции на фоне жесткой критики со стороны президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующее заявление обнародовали представители этой благотворительной организации.

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Турецкий лидер обвинил американского филантропа в попытках “вызвать разногласия“ между отдельными государствами и “подорвать“ их структуру.

В местных СМИ также тиражировались утверждения, что Фонд стоял за протестами, проходившими в мае 2013 на площади Таксим в центре Стамбула, а затем охватившими и другие города Турции.

Кроме того, Эрдоган выражал уверенность, что Сорос оказывал поддержку Осману Кавале, крупному турецкому бизнесмену и председателю стамбульской некоммерческой организации Anadolu K“ult“ur.

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Тот более года находится в тюрьме без предъявления официальных обвинений.

Президент Турции возлагает на предпринимателя вину за финансирование лиц, якобы стоявших за неудавшейся попыткой госпереворота в июле 2016 года.

В Open Society Foundations все обвинения в свой адрес отвергают.

Джордж Сорос - выходец из Венгрии, переживший Холокост, - через свои Open Society Foundations поддерживает проекты в сфере гражданских прав во всем мире.  Он уже давно подвергается нападкам, в частности, со стороны правонационалистического правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Ранее СМИ сообщали, что Сорос инвестирует в золото.

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Теги: Турция, Джордж Сорос, Сорос, благотворительный фонд
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Источник: korrespondent.net

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