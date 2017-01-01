Фонд Сороса уходит из Турции

Сеть организаций Open Society Foundations прекращает деятельность в Турции под давлением властей.

Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса - Open Society Foundations - прекратит свою деятельность в Турции на фоне жесткой критики со стороны президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующее заявление обнародовали представители этой благотворительной организации.

Читай также: Сорос: Неопределенность на рынках достигла пика

Турецкий лидер обвинил американского филантропа в попытках “вызвать разногласия“ между отдельными государствами и “подорвать“ их структуру.

В местных СМИ также тиражировались утверждения, что Фонд стоял за протестами, проходившими в мае 2013 на площади Таксим в центре Стамбула, а затем охватившими и другие города Турции.

Кроме того, Эрдоган выражал уверенность, что Сорос оказывал поддержку Осману Кавале, крупному турецкому бизнесмену и председателю стамбульской некоммерческой организации Anadolu K“ult“ur.

Читай также: Brexit усилил мировой финансовый кризис - Сорос

Тот более года находится в тюрьме без предъявления официальных обвинений.

Президент Турции возлагает на предпринимателя вину за финансирование лиц, якобы стоявших за неудавшейся попыткой госпереворота в июле 2016 года.

В Open Society Foundations все обвинения в свой адрес отвергают.

Джордж Сорос - выходец из Венгрии, переживший Холокост, - через свои Open Society Foundations поддерживает проекты в сфере гражданских прав во всем мире. Он уже давно подвергается нападкам, в частности, со стороны правонационалистического правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Ранее СМИ сообщали, что Сорос инвестирует в золото.