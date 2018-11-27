Укрзализныця готова перенаправить грузы с Азова в другие порты
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В Укрзализныце заявили о готовности при необходимости перенаправить грузопотоки на другие морпорты. Об этом во сообщил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности председателя правления госкомпании Евгений Кравцов.
“Пассажирские и грузовые поезда будут курсировать согласно графику движения и по всем не запрещенным законодательством маршрутам. В случае изменения логистики перевозки грузов морскими путями, в частности в Азовском регионе, Укрзализныця готова к переориентации грузов на другие порты“, - сообщил он.
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По словам Кравцова, Укрзализныця также готова к обеспечению функционирования железнодорожного транспорта в условиях военного положения, руководствуясь Конституцией и законами Украины, решениями президента, парламента, правительства, а также приказами центральных органов исполнительной власти и уставом госкомпании.
Ранее сообщалось, что Германия выделит Украине почти 85 млн евро помощи.
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