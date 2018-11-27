Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Укрзализныця готова перенаправить грузы с Азова в другие порты

Комментариев: 1
После введения военного положения пассажирские и грузовые поезда будут курсировать согласно графику и по всем не запрещенным маршрутам.
Укрзализныця готова изменить логистику грузоперевозок
Укрзализныця готова изменить логистику грузоперевозок
depositphotos.com

Читай также: Как зарабатывают на панике во время военного положения

В Укрзализныце заявили о готовности при необходимости перенаправить грузопотоки на другие морпорты. Об этом во сообщил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности председателя правления госкомпании Евгений Кравцов.

“Пассажирские и грузовые поезда будут курсировать согласно графику движения и по всем не запрещенным законодательством маршрутам. В случае изменения логистики перевозки грузов морскими путями, в частности в Азовском регионе, Укрзализныця готова к переориентации грузов на другие порты“, - сообщил он.

Читай также: Военное положение в Украине: Как отреагировали соцсети

По словам Кравцова, Укрзализныця также готова к обеспечению функционирования железнодорожного транспорта в условиях военного положения, руководствуясь Конституцией и законами Украины, решениями президента, парламента, правительства, а также приказами центральных органов исполнительной власти и уставом госкомпании.

Ранее сообщалось, что Германия выделит Украине почти 85 млн евро помощи.

Поделись:
Теги: Азовское море, грузоперевозки, Укрзализныця, порты, Военное положение в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  27.11.2018, 17:43
Оценка:  -1
гость
А на поезде Красная звезда!! Зрада!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь